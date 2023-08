Fratelli d'Italia contro il campeggio abusivo a Lido di Camaiore: "A rischio l'incolumità degli stessi ragazzi"

Mentre i ragazzi fanno il conto alla rovescia in vista del concerto, Fratelli d’Italia continua a puntare il dito contro la "tendopoli" venuta su attorno a Bussoladomani. "Ci sembra inconcepibile consentire un simile assembramento in una zona limitrofa alla strada – commenta il consigliere comunale Simone Frugoni –, con gravi rischi per gli stessi ’campeggiatori’. Andava predisposta un’area dedicata, dotata di servizi igienici e delle basilari norme di sicurezza".

Frugoni mette sul tavolo anche l’immagine di Lido. "Diamo una bruttissima immagine a turisti e visitatori – continua –; non vogliamo scagliarci a prescindere contro la stagione dei concerti, ma dobbiamo essere obiettivi e valutare anche le grandi criticità che sono emerse quest’estate, con migliaia di appassionati che si sono riversati nel nostro Comune senza trovare servizi di collegamento adeguati e un’organizzazione all’altezza delle aspettative. Sono state mosse tantissime critiche; ora, in pieno agosto, addirittura si consente un bivacco a cielo aperto".

La richiesta all’amministrazione, avanzata nella giornata di ieri, è stata di sgombrare gli accampati. "È questa l’immagine di Camaiore che vogliamo promuovere? È questo il turismo che cerchiamo? Queste sono questioni su cui va fatta un’ampa riflessione nei prossimi mesi. Chiedo al sindaco Pierucci e all’assessore Favilal di intervenire subito – conclude Frugoni – liberando il marciapiede e facendo spostare le persone presenti in un’area idonea".

RedViar