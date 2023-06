Frane e smottamenti Con strade mai riparate

"Iacco e Farnocchia sono solo due dei molti esempi che rendono evidente lo stato di abbandono del territorio". Il consigliere Giovanni Boccoli evidenzia come "frane e smottamenti purtroppo caratterizzano sempre più spesso il territorio deturpandone non solo il paesaggio ma minando anche la sicurezza dei cittadini e il rilancio del territorio stesso". "La via di Iacco – dice – è in condizioni estremamente precarie: metà della strada che permette di raggiungere le abitazioni non ha più sostegno e rischia di cedere da un momento all’altro; la via di Farnocchia invece sembra essere stata dimenticata dall’amministrazione nonostante lo smottamento sotto la Chiesa che ha recato ingenti danni da anni, dove il guard rail addirittura è sommerso dalle erbacce. Ciò, a nostro parere, renderà difficile anche la realizzazione del tanto sbandierato collegamento tra Farnocchia e Sant’Anna, il quale (nonostante i roboanti annunci dei mesi scorsi) diventerà l’ennesima chimera dell’amministrazione"