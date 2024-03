Frane a Strettoia, attenzione alta

Le colline di Strettoia restano sotto osservazione a causa di frane e smottamenti avvenute lo scorso autunno a causa delle forti piogge. È il caso di via Cerro Grosso, dove domani dalle 9 alle 13 saranno effettuate alcune prove penetrometriche lungo il tratto interessato a fine ottobre da un movimento franoso. Per eseguire queste indagini, necessarie e propedeutiche ai lavori di sistemazione della frana, la parte di strada coinvolta sarà chiusa al transito e la sosta vietata fino al termine delle operazioni. In caso di urgenze, con passaggio o meno di mezzi in servizio di emergenza, la ditta presente in loco garantirà comunque il passaggio immediato.

Decisamente più rosea la situazione in un’altra zona di Strettoia flagellata dal maltempo come via Albetreta. In queste settimane sono proseguite le opere di ripristino nel punto in cui si era aperto un grosso dissesto che aveva semi-isolato una quindicina di persone. "Qui sono ormai terminate le opere strutturali per il consolidamento del versante – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – e siamo già a buon punto con quelle accessorie. In pochi mesi, e senza ricorrere a pressioni straordinarie sul bilancio comunale, siamo riusciti ad intervenire in modo completo su due situazioni che avrebbero prodotto gravi disagi alle comunità residenti. Tutto questo grazie alla professionalità dell’ufficio tecnico, agli accordi-quadro stipulati con le ditte che si occupano di manutenzioni ambientali e, non ultima, allo stato di salute delle casse comunali". Per via Albetretra il fine lavori è previsto entro la fine di marzo.