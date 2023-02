Francesconi con le idee chiare "Questo sarà il mio mestiere"

"Un giorno spero di arrivare in Prima categoria …". Lo dice con la speranza dei suoi 27 anni Michelangelo Francesconi. E’ lui il vincitore delle maschere isolate di questa edizione e promosso nelle mascherate di gruppo. "Il passaggio di categoria era ormai certo avendo vinto per tre anni di seguito, sarebbe stato difficile che si realizzasse il contrario; nella vittoria, ci speravo. D’altronde si corre per vincere. In questo modo si chiude un percorso iniziato 11 anni fa. Comunque il livello era molto alto".

Un’opera che invita a liberarsi delle proprie paure. ""Il padrone della paura" è un invito ad affrontarle, come fanno i corvi con gli spaventapasseri che alla fine sono solo dei fantocci", spiega Francesconi. Nessuna paura nemmeno nel cambio di categoria, un balzo in avanti che non preoccupa il mascheratista. "Dal punto di vista della tecnica non lo vedo un problema, certo farne sei invece che sei non è la stessa cosa, ma sono pronto per un lavoro all’altezza". Ma ora è il momento di festeggiare e di non sentire il peso delle aspettative, come recita una canzone sanremese. Poco dopo gli annunci è lo stesso Francesconi a inondare amici e staff con dello spumante, dall’impianto stereo arriva "We are the champions".

"La vittoria la dedico a chi lavora con me e a chi mi ha sostenuto. Sono molto felice che anche Allegrucci con il quale collaboro abbia vinto di nuovo: è l’occasione per festeggiare di nuovo insieme". Una storia quella di Francesconi che lo lega al Carnevale fin da bambino. "Mio padre ha lavorato negli hangar per 30 anni, ci sono cresciuto, ho iniziato a fare i primi modellini. Questo è il mio mestiere, quello che voglio fare anche nei prossimi anni". Gli altri classificati sul podio sono Andrea Giulio Ciaramitaro al secondo posto ed ex aequo al terzo Alessandro Vanni e Lorenzo Paoli.

Alice Gugliantini