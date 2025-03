Frana vicino a Solaio. Isolate quattro case

Le forti piogge dei giorni scorsi hanno lasciato strascichi, soprattutto in collina. Giovedì notte sulla strada privata che conduce all’abitato di via Fondicacce, a Solaio, si è verificato infatti uno scivolamento di terra e detriti dal versante collinare che, dalle prime valutazioni visive, si estende per circa 10 metri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia municipale e il personale dell’ufficio tecnico-lavori pubblici del Comune. Oltre la zona di smottamento sono state individuate quattro abitazioni al cui interno non è stata riscontrata la presenza di persone. Tra l’altro solo una è residente anche se in questo periodo è fuori città. È stata quindi emessa un’ordinanza che dispone una serie di provvedimenti, tutti a carico dei proprietari dei terreni e degli immobili situati a monte dell’area interessata dal movimento franoso, per inibire il transito sulla via Fondicacce e realizzare gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’area.