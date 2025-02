Frana sul cantiere della Frediani. E spunta una sorgente interrata

Uno spettacolo decisamente impressionante alla scuola Frediani. Le intense piogge della notte scorsa e di ieri mattina infatti hanno provocato una frana a monte dell’area di cantiere per la costruzione della nuova palestra, vicino allo storico edificio della scuola elementare. Le precipitazioni hanno comportato il distacco di un poggio retrostante il cantiere, con un fronte di alcuni metri. Il materiale è sostanzialmente collassato pesantemente e ha causato danni al cantiere, in particolare ad alcune opere di armatura per la realizzazione del nuovo impianto sportivo e ai ponteggi. "La frana ha messo in luce anche una sorgente interrata – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – così che, oltre al ripristino della frana si renderanno necessari pure interventi per una deviazione della stessa, in modo tale che non continui a convogliare acqua nel terrapieno, con ulteriori problemi per il cantiere". La firma di un verbale di somma urgenza consentirà di mettere subito mano a questa problematica, ripristinando le condizioni di sicurezza e di operatività all’interno dell’area di lavoro. L’incidente di percorso non dovrebbe comunque far slittare la conclusione della realizzazione della nuova palestra, annunciata per la fine dell’estate. Un importante investimento sul territorio comunale, in particolare per il capoluogo, con un’operazione dal costo di circa 1 milione e 500 mila euro, per la quale il Comune ha ottenuto fondi del Pnrr per un importo di oltre un milione di euro, cui si vanno ad aggiungere circa 400 mila euro provenienti dalle casse comunali (oltre che per gli studenti la nuova palestra rappresenterà una valida opportunità per le diverse realtà sportive del territorio che necessitano di spazi e che potranno trovare qui risposta alle proprie esigenze).

È stato questo sicuramente il maggiore disagio di una pioggia che è caduta copiosa nelle ultime ore, come peraltro preannunciato dall’emanazione, da parte della Regione Toscana, del bollettino di allerta meteo. Altri dilavamenti di piccole dimensioni sono stati ripuliti dalle squadre che hanno pattugliato tutto il territorio comunale, facendosi carico del controllo costante e della pulizia delle cunette, per assicurare il regolare deflusso delle acque.

Francesca Navari