Frana in via Trescolli. Posizionati i para massi. Ora si montano i cavi

Proseguono speditamente i lavori per il ripristino della frana a Casoli, in via Trescolli, poco fuori dal centro abitato del paese. Dopo una massiccia pulizia della scarpata, con la rimozione della vegetazione presente e il disgaggio del materiale instabile, sono stati portati sul versante 15 rotoli di rete paramassi per partire con il lavoro vero e proprio di messa in sicurezza della parete rocciosa che, fino ad oggi, ne era sprovvista. L’operazione è stata effettuata con l’ausilio di un elicottero, vista la difficoltà nell’operare sulla scarpata. La rete sarà poi messa in posa a doppia torsione, solidarizzata alla roccia con delle chiodature utili pure ad ancorare la roccia al terreno, e infine armata con funi d’acciaio. A seguire, sarà realizzata una nuova barriera para-massi; seguiranno la ricucitura delle lesioni del muro di controripa e il ripristino di alcuni muretti in pietrame a secco a sostegno dei terrazzamenti.

Si tratta dell’ennesimo intervento di tipo idrogeologico promosso nelle ultime settimane dall’amministrazione: oltre a questo, infatti, sono terminati i lavori di ripristino della frana in via di Vaglio a Fibbialla, per un importo di circa 100mila euro, e sono in corso quelli sulla frana in via dei Norcini a Gombitelli (altri 250mila euro), finanziati da un bando del Pnrr. Lo stesso bando Pnrr, poi, ha finanziato altre due operazioni che partiranno non appena sarà concluso l’iter burocratico: il ripristino e la messa in sicurezza della strada per il cimitero del borgo di Casoli (intervento da circa due milioni di euro) e il completamento della regimazione delle acque in via Verzentoli a Nocchi (950mila euro).