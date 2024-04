Frana di San Rocco. Riaperta la Sarzanese

A distanza di circa un mese dalle frane che hanno colpito il territorio di Massarosa, è stato finalmente ripristinato il regolare transito sulla via Sarzanese, in località San Rocco. In un primo momento, lo smottamento che aveva interessato la principale arteria del territorio era passato in secondo piano rispetto a un evento analogo ma di portata più ingente verificatosi a Massaciuccoli, in via Pietra a Padule. Poi, col passare delle settimane e il perdurare dei disagi lungo la Sarzanese, l’insofferenza della cittadinanza ha finito per acutizzarsi.

I lavori risolutivi sono partiti ieri mattina prima dell’alba. Poco prima delle 5, la ditta incaricata si è messa all’opera per l’ultimo step delle operazioni che hanno consentito già in mattinata la riapertura della strada nei due sensi di marcia. La strada è stata definitivamente messa in sicurezza, muovendosi sulla base delle indagini geologiche e delle analisi condotte dai tecnici di Anas – ente competente sulla via Sarzanese – e dopo gli interventi del privato che ha dovuto occuparsi del versante franato.