Frana a Camaiore, l’esperto: "Scavare il pendio non ferma i crolli"

Camaiore, 8 marzo 2024 – Decenni d’esperienza, la mente fresca come quella di un ragazzo, infinite consulenze tecniche per il Tribunale di Lucca. Pochi ingegneri hanno la conoscenza del territorio come Andrea Biagiotti. E pochi hanno la percezione dei pericoli evidenti o nascosti delle strade di collina e di montagna della Versilia. Sulla frana di Santa Lucia l’ingegner Biagiotti dice una cosa semplice: "Attenzione!".

Da tempo i rilievi versiliesi franano. Che succede?

"In collina ci sono strade che molte volte sono state fatte con lavorazioni di circostanza nella parte alta del pendio. Magari c’erano vecchi sentieri, e si è pensato che in quelle zone non c’è un traffico di mezzi pesantissimi. Anche oggi, una volta fatta la carreggiata d’asfalto sembra di avere certezza che non ci siano più problemi".

Invece?

"In realtà le piogge sui terreni argillosi finiscono per mutare profondamente le condizioni dei pendii. Di questi tempi in 2 o 3 ore piove l’acqua che 30 anni fa veniva giù in un mese. La diversa tenuta delle argille è molto visibile: se cuoci l’argilla ci fai un laterizio, se la modelli ottieni un mascherone di Carnevale, se prende acqua diventa scivolosa al punto che in situazione di di pesi mal distribuiti si hanno frane spontanee, su cui è difficile intervenire preventivamente viste le caratteristiche dei terreni che comunque sono ben note ai geologi della zona".

Se le caratteristiche fossero ben note, non ci dovrebbero essere problemi a mantenere le strade stabili e sicure.

"Io lavoro con molti di questi geologi per situazioni che si aprono in continuazione sia per la nuova pluviometria, sia perché quando facciamo queste strade curiamo poco gli scarichi dell’acqua che sono invece importantissimi. Quando vado in bici sulle strade collinari e montane vedo soluzioni che non sono appropriate. Il dilavamento diventa erosione e quando la frana si è mossa, per sistemarla occorrono opere importanti, come le famose le berlinesi".

Berlinesi?Che sono?

"Sono palancole che vengono infisse nel terreno per rinforzarne la tenuta, ancorate alla parte alta del pendio. Ma se i tiranti sono ancorati al marmo di Carrara, va bene. Se i tiranti sono infissi nell’argilla non ci si può fare affidamento. Per questo all’ingegnere serve la collaborazione di un geologo che faccia un’accurata ispezione geotecnica del terreno".

In quel caso le palancole sono risolutive dei problemi?

"Una volta che la frana si è mossa non la fermi più, nella fessura entra acqua e aggiunge materiale incoerente a quello originato dalla frattura. La Versilia ha tratti collinari di strade con fenditure larghe 10 centimetri e lunghe 100 o 150 metri, in cui si vedono benissimo gli sbalzi dell’asfalto".

Quindi c’è un’incuria del sistema pubblico?

"Credo che in questa settimana siano caduti 250-300 ml d’acqua. Un millilitro è un litro d’acqua per metro. L’effetto è comprensibile. Per questo, data la vastità dei terreni, non parlerei di incuria delle amministrazioni".

Ma le amministrazioni, i Comuni, che dovrebbero fare?

"La tecnica di messa in sicurezza delle frane è complicata, ha tante variabili. Per esempio il metodo di Fellenius si applica alle sezioni semicircolari che scivolano, A volte bastano micropali fitti tra la parte alta che si muove e quella bassa solida, 5 metri dopra e 10 metri sotto. Ma nei declivi non è un’operazione facile".

A Camaiore vogliono allargare la strada lato monte.

"Va valutato bene cosa rimane lato monte, perché si crea uno strapiombo più grande. Se fosse marmo nulla quaestio, ma se il terreno è franoso, alzando il pendio a monte non si stabilizza la frana a valle".