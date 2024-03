Frana a Massaciuccoli. Domani la via riapre

Novità in arrivo riguardo alla frana che ha investito via Pietra a Padule, tagliando fuori la frazione di Massaciuccoli dal resto del tessuto territoriale massarosese. Due giorni fa è stato finalmente rimosso il palo dell’Enel che pregiudicava la sicurezza della strada e degli eventuali cantieri da aprire per ripristinare il versante franato. Completata questa operazione preliminare, per domani è prevista la partenza dei lavori di messa in sicurezza, con conseguente riapertura della strada nel primo pomeriggio. In via preliminare, la carreggiata sarà aperta solo parzialmente: la prima fase del cantiere prevede infatti la messa in posa dei geoblocchi che garantiranno quantomeno la possibilità di smaltire il traffico a senso unico alternato, e nel contempo alla ditta individuata dal Comune di effettuare i lavori di messa in sicurezza del fronte franato. Un passo avanti, dunque, verso il ripristino di condizioni di normalità, ma soprattutto una riapertura attesa per giorni dagli abitanti di una frazione che ha un grande bisogno di collegamenti per accedere anche solo ai servizi di base.

"Dal sopralluogo abbiamo visto che è necessario estendere un po’ l’intervento – spiega l’assessore alla protezione civile Fabio Zinzio –; a seguire verrà messa in sicurezza la via del Sasso e saranno ripulite le canalette dello scolo dell’acqua. A seguire sarà effettuata un’opera di regimazione delle acque, realizzando un cordolo di asfalto per evitare che l’acqua scivoli sul punto di frana. I lavori andranno avanti per 10-15 giorni, ma sempre garantendo l’apertura della strada a senso unico alternato. Rispetto al provvedimento di chiusura – conclude – ieri notte si è verificata una nuova caduta di massi: questo significa che il provvedimento aveva una sua bontà".