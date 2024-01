Frana a Gombitelli. Lunedì apre il cantiere

Partono lunedì i lavori per il ripristino della frana in via dei Norcini, a Gombitelli. Nello specifico, si tratta di un’operazione di messa in sicurezza della viabilità compromessa da una frana che ha interessato circa 25 metri di strada. I lavori corrispondono a un investimento da 250mila euro e sono stati finanziati da un bando Pnrr sul dissesto idrogeologico vinto dal Comune a fine estate. In tutto, si tratta di tre milioni e 200mila euro per tre interventi strategici nelle zone collinari, tutti a eseguire nel 2024.

Dopo la sistemazione della frana di Gombitelli, i fondi Pnrr serviranno a finanziare il ripristino e la messa in sicurezza della strada per il cimitero di Casoli (due milioni), a oggi inagibile e interdetta al traffico a causa di svariati cedimenti del versante, e il completamento della regimazione delle acque in via Verzentoli a Nocchi (950mila euro), oggetto da anni di problemi di tipo idraulico, su cui il Comune è già intevenuto in proprio.

"Il lavoro che stiamo portando avanti sui fondi Pnrr è importante e sta portando sul territorio comunale milioni di euro per interventi mirati e puntuali, volti al miglioramento della vivibilità dei nostri luoghi – commenta il sindaco Marcello Pierucci –; soprattutto questi finanziamenti, che interessano esclusivamente tematiche di tipo statico e idrogeologico, concorrono all’abbattimento dei disagi di cui, purtroppo, le località collinari soffrono sempre di più. Sono temi che stanno davvero a cuore all’amministrazione e su cui siamo da sempre attivi".

Per tutta la durata del cantiere, che durerà circa 90 giorni, via dei Norcini sarà chiusa al traffico. Per raggiungere Gombitelli, dunque, bisognerà passare da via Seimiglia.