Fra musica e letteratura. Ferrario e De Antoniis agli incontri al Caffè

Sarà una doppia presentazione quella di oggi, alle 18.30, al Caffè della Versiliana. Ospiti sul palco “Romano Battaglia“ saranno la giornalista Rai Tiziana Ferrario, autrice del libro “Cenere“ che racconta la storia di un’amicizia tra due bambine negli anni a cavallo tra due secoli, e quella di donne milanesi coraggiose e rivoluzionarie, che non si accontentano della carità, che credono nel valore dell’istruzione come arma di riscatto dalla povertà, e Marco De Antoniis, manager di grandi artisti e autore del libro autobiografico, sui sogni che non si avverano e a volte si trasformano in qualcosa di più bello, “Volevo solo fare il rapper (ma a 30 anni ho capito di essere un astronauta)“. Gli autori saranno intervistati dalla collaboratrice del Corriere della Sera Lucia Cimini.