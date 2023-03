Fotovoltaico Nel 2022 record di nuovi impianti

In Toscana, nel corso del 2022, sono state effettuate oltre 12.700 nuove connessioni di impianti fotovoltaici alla rete elettrica per un totale di 104 MW, con una crescita del +192% rispetto al 2021. Nel dettaglio, nel 2022 appena trascorso a Lucca città e nella piana sono stati attivati 883 impianti, mentre in Versilia 604 (nel 2021 nella stessa area dei comuni della Versilia il numero è stato poco superiore ai 200) e nei territori della Garfagnana 247, per un totale di 1734. Per accompagnare il processo di connessione di un numero elevatissimo di richieste, E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) ha potenziato i propri canali di contatto tecnico ed operativo, incrementando il numero di risorse dedicate a tale attività e creando una task force impegnata a seguire tutto l’iter di connessione: dalla stesura del preventivo, al controllo della documentazione tecnica, fino alla connessione alla rete e l’attivazione dell’impianto. "Nel 2022 E-Distribuzione ha triplicato il numero di impianti connessi alla rete della Toscana rispetto al 2021 – spiega Enrica Irene Sanguedolce, responsabile di E-Distribuzione per Toscana e Umbria –.. Oggi, sul territorio regionale oltre 65mila clienti sono ‘prosumer’, ovvero produttori ed allo stesso tempo consumatori di energia elettrica. Essi stanno contribuendo attivamente alla transizione energetica e sostenibile del Paese".