Tutte le immagini della folla festante in attesa del Jova Beach party (Foto Umicini)

Tutto è pronto per il secondo Jova beach party dell'estate 2019. Alle 16.00 inizierà, a Viareggio, il concerto di Jovanotti e le 40.000 persone sono già accalcate per non perdersi nemmeno un istante

Ultimo aggiornamento il 31 agosto 2019 alle 15:46