Alberto di Monaco a Pietrasanta: visita a sorpresa in elicottero / FOTO

Visita a sorpresa a Pietrasanta di Alberto di Monaco, arrivato direttamente dal Principato in elicottero e atterrato al campo sportivo, accolto dal sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti. Alberto di Monaco era in Versilia per seguire l'avanzamento dei lavori di tre statue in bronzo che andranno proprio ad abbellire il Principato stesso e in particolare Mareterra, nuovo quartiere costruito secondo tutti gli ultimi dettami "green". A realizzare le opere Bernard Bezzina, artista francese, che vive da molto tempo in Versilia. Tre imponenti sculture (la più alta è di 15 metri) che porteranno il nome di Pietrasanta ancor più in evidenza nel panorama internazionale. A realizzare tecnicamente le opere è la Fonderia Artistica Versiliese.