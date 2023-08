Fosso invaso dai rifiuti

Ennesimo scempio ambientale sul territorio di Massarosa. Ieri, il canale Pioppogatto a Piano del Quercione (all’altezza del campo sportivo) è stato trovato invaso dai rifiuti. Otto sacchi neri che, lasciati in balia della corrente, si sono aperti rovesciando nel canale tutta l’immondizia che contenevano: in particolare, si parla di vetroresina, plastica e polistirolo. Inquinanti e dannosi, dunque. Per il fatto specifico è stata sporta denuncia ai vigili urbani.