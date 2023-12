Forza Italia va a congresso. Marcucci pronto a correre

VIAREGGIO

"Lavorare per un centrodestra unito". Il coordinatore regionale Marco Stella lo aveva ribadito all’inizio di agosto, presentando al Club Nautico il commissario provinciale Carlo Bigongiari. In quell’occasione, oltre a ribadire l’apertura al mondo del civismo, Stella aveva dettato l’agenda: una campagna di tesseramento ("almeno 600 in tutta la provincia di Lucca"), entro la fine di settembre e "una squadra di collaboratori e di responsabili dei vari dipartimenti" per arrivare pronti alla stagione congressuale.

E adesso ci siamo. Forza Italia si appresta a celebrare la propria assise provinciale. Un evento ’’storico’’ per un partito che ha sempre avuto in Silvio Berlusconi il deus ex machina che decideva e affidava incarichi. Il congresso è fissato per il prossimo 16 dicembre all’Hotele Le Ville di Capannori. Ufficialmente è ancora tutto da definire, ma nelle ultime ore stanno crescendo le quotazioni di David Marcucci, che dopo aver lasciato nel 2019 per approdare in Fratelli d’Italia è rientrato tra gli azzurri, e ora è il candidato più accreditato alla segreteria provinciale. L’ex consigliere comunale a Camaiore e in Provincia, infatti, nelle ultime ore ha sciolto la riserva. "Nell’ottica di un rinnovato impegno per la politica e per il territorio – afferma –, mi ha fatto molto piacere ricevere da tanti iscritti del nostro partito la richiesta a candidarmi alla segreteria povinciale". "L’auspicio che questo momento importante di democrazia – conclude –, si possa concludere con l’elezione (magari unitaria) di un segretario e di una segreteria (ovvero di una classe dirigente) che possa ben rappresentare il territorio e possa con rinnovato impegno dare nuova linfa vitale sia al partito che alle amministrazioni locali".