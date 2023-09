Forza Italia si rinnova. Nominati i dirigenti

Avanti nel segno del rinnovamento. Con questo spirito Forza Italia nei giorni scorsi ha nominato i nuovi dirigenti a livello provinciale. Tra questi figurano anche diversi versiliesi, a partire dal caso di Paolo Bigi, ex consigliere comunale di Pietrasanta e presidente della commissione urbanistica nel primo mandato Giovannetti (2018-2023) passato dalla Lega a Forza Italia. "A distanza di un mese dalla mia nomina a commissario provinciale – scrive Carlo Bigongiari – è con soddisfazione che presento la squadra che mi affiancherà fino al prossimo congresso nazionale. È un’eterogenea rappresentanza di donne e uomini, persone di buona volontà che mettono a disposizione le proprie competenze professionali e politiche e il proprio bagaglio culturale. Questo mix di esperienza e freschezza costituirà sicuramente un valore aggiunto al nostro impegno. Il gruppo di lavoro non è blindato, bensì aperto a persone con le quali siamo in contatto e che prossimamente saranno inserite in ulteriori ruoli, in primis i coordinamenti comunali. Ringrazio chi mi ha preceduto, l’onorevole Deborah Bergamini e il coordinatore regionale Marco Stella".

Il team “azzurro“ è composto da Matteo Scannerini (vicario con delega enti locali Lucca-Piana), segreteria Carolina Faina e Riccardo Ferrari, tesoriere Marco Biondi, organizzazione Fabio Francesconi, comunicazione Ciro Costagliola, formazione Gloria Agnitti, coordinatore dipartimenti e referente dipartimento giustizia Eros Baldini, e infine Paolo Bigi (lavori pubblici-edilizia), Filippo Candelise (attività produttive), Laura Luisotti (comunicazione-social-politiche giovanili), Nicola Moriconi (turismo) e Irene Nardini (pari opportunità-artigianato artistico).