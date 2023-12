Forza Italia si rinnova. Bigongiari coordinatore

È Carlo Bigongiari il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia. Ieri mattina, a Capannori, si è tenuto il congresso provinciale degli Azzurri, diretto dal capogruppo alla Camera Paolo Barelli. "Il centrodestra si è trovato a guidare il paese in un momento particolarmente difficile – le sue parole in apertura –, visto che le guerre influenzano anche le decisioni di carattere politico ed economico".

Ai lavori hanno preso parte anche il segretario nazionale e ministro Antonio Tajani, che ha portato il suo saluto in videoconferenza, e i rappresentati delle forze alleate di Fratelli d’Italia e Lega. A sostegno di Bigongiari si sono espressi il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti e l’assessore al turismo di Lucca Remo Santini.

Terminati i saluti – con gli interventi del coordinatore regionale Marco Stella, della vice capogruppo alla Camera Deborah Bergamini e del coordinatore dei giovani azzurri Matteo Scannerini – Bigongiari ha illustrato la mozione congressuale per la sua elezione, soffermandosi sul programma ed entrando nello specifico delle questioni territoriali. "La classe politica provinciale – ha esordito – è autorevole e competenete, e dove amministriamo i risultati raggiunti sono evidenti".

Al termine dei lavori, Bigongiari è stato eletto coordinatore provinciale di Forza Italia per la provincia di Lucca per acclamazione. "Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata – ha spiegato al termine delle procedure – e mi impegno a lavorare per il bene del nostro partito e della nostra provincia. Forza Italia è una forza politica radicata sul territorio e che può dare un contributo importante alla crescita della nostra comunità".

Nel corso della mattinata, sono stati eletti nel coordinamento provinciale di Forza Italia Matteo Scannerini, Gloria Agnitti, Filippo Candelise, Ciro Costagiola, Eros Baldini, Fabio Francesconi, Marzia Lucchesi, Irene Nardini, Luca Bianchi, Claudio Gemignani, Simone Tartarini, Remo Santini, Angela Grasseschi, Nicola Moriconi e Lauta Lencioni. Mentre la pattuglia anche andrà a partecipare al congresso nazionale degli Azzurri, previsto per il 23 e il 24 febbraio del 2024, sarà composta da Matteo Scannerini, Marcello Mancini, Ciro Costagliola, Luca Bianchi, Eros Baldini, Fabio Francesconi, Alberto Giovannetti e Alessandro De Vito.

RedViar