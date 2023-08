Forza Italia riparte da Bigongiari: Viareggio al centro della campagna elettorale

VIAREGGIO

Una "lista di possibili candidati sindaci nei comuni in cui si vota" entro la fine del mese di agosto, una campagna di tesseramento ("almeno 600 in tutta la provincia di Lucca"), entro la fine di settembre e "una squadra di collaboratori e di responsabili dei vari dipartimenti" il prima possibile. Marco Stella coordinatore regionale di Forza Italia è pragmatico. E ha gli obiettivi scalpiti nell’agenda. Del resto il tempo è poco. In autunno la stagione congressuale del partito rimasto orfano di Silvio Berlusconi, poi eletto in primavera (per la prima volta) il segretario nazionale sarà già tempo di elezioni (amministrative ed europee). "Ma l’obiettivo principale – afferma – restano le elezioni di Viareggio". Per questo, ieri mattina, Stella è approdatro (è proprio il caso di dirlo) al bar del Club Nautico per ’’benedire’’ il neo commissario provinciale di Forza Italia, Carlo Bigongiari. E lui, l’ex candidato sindaco di Massarosa (stoppato, due anni fa, dal fuoco amico di FdI), dopo un periodo di “riposo“, è pronto a ripartire. La rotta è chiara ("lavorare per un centrodestra unito). "Lo dico per esperienza personale – riconosce Bigongiari – ho sofferto molto la rottura che ci fu a Massarosa. Unire e ampliare la coalizione sarà da qui al 2025 (quando Viareggio sarà chiamata a votare il nuovo sindaco, ndr) il mio mantra. Forza Italia è il partito delle persone del buonsenso". La prima mossa? "Chiedere a Lega e FdI un coordinamento continuo per procedere uniti". Il civismo?

"Io stesso ne sono un frutto – sottolinea Bigongiari (in foto con Marco Stella)–. L’universo del civismo rappresenta una realtà importantissima con cui confrontarsi sin da subito per i prossimi appuntamenti elettorali. Poi vedremo cammin facendo".

Red.Via.