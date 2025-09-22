Forte Querceta, pari in casa. Gara decisa dai difensori

real forte querceta

1

san giuliano

1

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Mogavero (25’ st Porcellini), Piccione (35’st Battisti), Ricci A., Nicolini, Franzoni, Campo, Fantini, Borselli, Goh (24’ st Gazzoli). All.: Matteo Verdi.

SAN GIULIANO: Giacobbe, Borgia, Casanova (27’ st Bindi), Anzillotti (40’ st Nacci), Bozzi, Pasquini, Paci (38’ st Angelotti), Amico (15’ st Ferretti), Di Paola, Cornacchia, Campani (15’ st Gargani). All.: Francesco Cordoni.

Arbitro: Kercaj di Pistoia.

Marcatori: 28’ pt Mogavero, 20’ st Bozzi.

Note: Ammoniti Mogavero, Goh, Pasquini, Di Paola.

MARINA DI PIETRASANTA – Nel pareggio tra Real Forte Querceta e San Giuliano nella seconda giornata del campionato di Eccellenza – nel corso della quale osservava un turno di riposo il Viareggio – sono i difensori i grandi protagonisti. Al vantaggio versiliese di Mogavero risponde nella ripresa Bozzi per un pareggio per 1-1 a conti fatti giusto.

L’allenatore del Real Forte Querceta Verdi per la partita giocata ieri al Pedonese di Marina di Pietrasanta conferma dieci undicesimi della squadra vittoriosa a Sesto Fiorentino sulla scia di un noto adagio del mondo del calcio: squadra che vince non si cambia. Nell’ormai collaudato 4-3-3 l’unica novità è a centrocampo, con Campo al posto dell’indisponibile Fortunati. Il San Giuliano dei tanti ex (Amico e Di Paola in campo, Doveri e Ferretti in panchina) deve riscattare l’inatteso passo falso dell’esordio.

Primo tempo in cui si fa preferire il Real Forte Querceta. La squadra di Verdi ha già una chiara identità di gioco e riesce a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Il gol del vantaggio arriva poco prima della mezz’ora e, come contro la Sestese, è un difensore a segnare: ci pensa infatti Mogavero a sbloccare l’incontro con un bell’inserimento. Il San Giuliano accusa il colpo e fatica a riorganizzarsi, almeno fino all’intervallo.

Nella ripresa infatti l’inerzia della gara cambia: il Real Forte Querceta perde un po’ di lucidità e il San Giuliano prende coraggio. Cordoni rafforza il reparto offensivo inserendo Ferretti e al 65’ arriva il pareggio ad opera di Bozzi. Finale equilibrato, con un paio di occasioni da entrambe le parti. L’1-1 però non si schioda: il Real Forte Querceta sale a quota quattro punti, nel gruppone di testa. Il San Giuliano muove la classifica e guarda con un po’ più di ottimismo al futuro.

Michele Nardini