Forte Piscine in hotel Bando alla legionellosi

Un seminario sulla legionellosi, dalla gestione alla prevenzione ed il controllo delle piscine private ad uso collettivo. Domani a Villa Bertelli, dalle 9 alle 13 con ingresso libero, incontro dedicato ad un argomento di primario interesse per le categorie economiche turistico-ricettive della Versilia, approfondendo in particolare la gestione e la prevenzione ed il controllo del batterio nelle piscine private ad uso collettivo, inserite in strutture adibite ad alberghi, stabilimenti balneari, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa. La legionellosi o malattia del Legionario, è un’infezione polmonare causata dal batterio presente negli ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi, ecc.Interverranno come relatori dirigenti eo tecnici della Asl Toscana nordovest, area distrettuale di Pietrasanta, e professionisti specializzati nel settore come Paolo Botti Biocidi, Beatrice Bruni, Franco Barghini, Mattia Villa, oltre all’avvocato Sandro Guerra.