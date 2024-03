Forte pareggia, il Trissino è a un’incollatura

SARZANA

3

FORTE DEI MARMI

3

GAMMA INNOVATION SARZANA: Corona (Venè), Angeletti, Garcia J., Illuzzi, Borsi, Olmos, De Rinaldis F., Ortiz, Tognacca. All.: De Rinaldis P.

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Galbas J., Cinquini E., Ipinazar F., Torner, Compagno, Giovannelli, Gil, Rossi F. All.: Bertolucci

Arbitri: Fronte di Novara e Ferrari di Viareggio.

Marcatori: Ortiz 2’54"; Ipinazar 17’16"; Torner 20’57"; Galbas 21’52" del primo tempo. Garcia 7’27"; Illuzzi 10’38" del secondo tempo.

Note. Pubblico: 600 circa con numerosa rappresentanza versiliese. Espulsi per 2’ Rossi, Garcia, Illuzzi, Garcia, Compagno.

SARZANA - Secondo pareggio esterno consecutivo del Porsche Centre Forte dei marmi, bloccato sul 3-3 a Sarzana dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo per 3-1. Il Trissino, che domenica 17 sarà al Palaforte, è adesso solo un punto dietro i rossoblu.

Nuovo mercato pressochè esaurito e un’assenza per parte: liguri privi di Festa e versiliesi che devono fare ancora a meno del capocannoniere della A1 Ambrosio (sostituito da Lorenzo Giovannetti). Ritmo indiavolato e, complice la pista piccola, decine di conclusioni per parte. Sarzana avanti al 2’ su azione personale di Ortiz. Al 6’ espulsi Rossi e Garcia per reciproche scorrettezze. Al 17’ pareggio del Forte dei Marmi con un tiro di Ipinazar da posizione angolata. Al 18’ espulso Illuzzi, Corona para il tiro diretto di Compagno e nulla accade nella superiorità rossoblu. Al 20’ Gnata para un rigore a Borsi e subito dopo Torner porta avanti i versiliesi su azione personale. Al 21’ viene espulso Garcia e Galbas trasforma il tiro diretto, cosa che non riesce al 23’ a Ortiz (espulso Compagno). La ripresa offre meno reti, nessuna espulsione, ma ancora moltissime emozioni ed è la squadra di casa a riequilibrare la contesa. Al 7’ Illuzzi serve al limite dell’area Garcia che fa centro. Passano 3’ ed è lo stesso Illuzzi, ex implacabile, a ottenere quello che sarà il pareggio definitivo con un tiro dalla grande distanza. Da segnalare la traversa di Olmos al 18.

Serie A1, 23ma giornata: Sandrigo-Trissino 2-8, Breganze-Valdagno 8-3, Monza-Follonica 3-6, Lodi-Grosseto 4-5, Sarzana-Forte 3-3 Vercelli-Giovinazzo 0-10. Oggi alle 18: Montebello-Bassano. In classifica Forte dei Marmi in testa con 60 punti incalzato dal Trissino a 59. Serie A2 girone B (10a giornata): Salerno-Cgc 1-7, Prato-Forte 3-5, Pumas-Castiglione 3-1. Oggi alle 18: Follonica-Matera e Sarzana-Camaiore. Cgc Viareggio in testa con 25 punti (e una partita in meno) seguito dalla Pumas a 22.

G.A.