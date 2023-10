Forte Novità caminetti: "Scarse informazioni"

"Comunicazione scarsa per i cittadini". Emanuele Tommasi di Amo Forte si rivolge all’amministrazione comunale. "Apprendiamo dalla pagina facebook del comune di una delibera della Regione – spiega – che riguarda l’accatastamento dei caminetti e del riscaldamento a legna nelle abitazioni dal 1 ottobre 2023. Come gruppo consiliare vogliamo esprimere perplessità su come vengono propagandate certe notizie da parte della struttura comunale: troviamo riduttivo che vengano diffuse solo ed esclusivamente sulla pagina social, quando andrebbe fatta un’informazione più capillare nella comunità fortemarmina; in secondo luogo, riteniamo che andrebbe strutturato un ufficio temporaneo apposito per aiutare chi non ha dimestichezza con internet, visto e considerato che bisogna accedere all’accatastamento attraverso lo Spid o scaricando un modulo con procedura abbastanza complicata. Infine andrebbe specificato che la Regione Toscana ha prorogato fino a marzo 2024 le procedure di accatastamento".