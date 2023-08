Forte Kit rifiuti, ultimi giorni Fino a sabato la distribuzione

Sabato sarà l’ultimo giorno utile per il ritiro all’Infopoint al Palazzetto dello Sport, della fornitura annuale dei sacchi necessari per la raccolta differenziata porta a porta, riferita alle utenze domestiche. Per tutta la durata di quest’ultima settimana, dunque, l’Infopoint rimarrà aperto al pubblico con il seguente orario: lunedì, mercoledì venerdì dalle 9 alle 14 e martedì, giovedì e sabato dalle 14 alle 19. La fornitura potrà essere ritirata: o direttamente dall’intestatario Tari, sia per i cittadini residenti che per i proprietari di seconda casa, presentando la tessera sanitaria o la C.I. elettronica, oppure da altro componente del nucleo familiare, munito sempre di tessera sanitaria o carta d’ identità elettronica dell’intestatario Tari. In alternativa sarà possibile presentare la lettera Tari inviata dall’amministrazione comunale lo scorso anno. Gli utenti che non saranno riusciti a ritirare i sacchi entro la data indicata, potranno comunque effettuare il ritiro, recandosi direttamente ad Ersu in via Pontenuovo