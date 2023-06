Forte Inclusione al mare Disabili e cani bagnino

Partita la campagna "Tutti al mare nessuno escluso" promossa dalla sezione Toscana della Scuola italiana Cani Salvataggio giunta oramai alla terza edizione. Alla Spiaggia Dei Bambini si sono dati appuntamento, oltre ai cani bagnino della Sics, diverse associazioni ai fini di una più giusta integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap nelle località balneari. "Le persone con problemi motori – ha sottolineato Salvo Gennaro – responsabile della Sics – non possono raggiungere agevolmente il bagnasciuga, e meno che mai entrare in acqua. La Scuola Italiana Cani Salvataggio durante la stagione balneare vigila sui litorali per la salvaguardia della vita umana in acqua, ha inteso promuovere delle giornate dedicate a coloro che si trovano in condizione di disabilità temporanea o permanente". Testimonial della campagna Eleonora, una bambina affetta da paralisi celebrale infantile, i cui genitori hanno fondato l’associazione “il sogno di Ele”. Alla giornata ha preso parte la Guardia Costiera.