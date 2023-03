Forte Il tennis in classe Lezioni per gli studenti

L’amministrazione comunale prosegue la sua azione di supporto al mondo scuola e approva il progetto di avvicinamento alla disciplina del tennis che prevede il coinvolgimento delle 5 classi terze dell’Istituto Chini-Michelangelo per 6 lezioni a classe che si terranno al Tennis Italia e Tennis Raffaelli. "Con l’Istituto Superiore Chini-Michelangelo nel corso degli anni – spiega Alberto Mattugini, consigliere allo sport – abbiamo attuato sempre più una stretta collaborazione, sostenendo e supportando l’istituto in varie iniziative didattiche che ogni anno ci propone. Abbiamo accolto dunque positivamente, dopo gli anni della pandemia, la richiesta dell’Istituto di riprendere il progetto di avvicinamento alla disciplina del tennis per permettere ai ragazzi di apprendere i fondamentali di questa disciplina sportiva e creare momenti di socializzazione nel rispetto di regole condivise. Un progetto che risponde alla volontà di questa amministrazione, di incentivare la pratica sportiva soprattutto fra i giovani".