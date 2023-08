Forte Il compleanno dei Paladini Un cenacolo dedicato all’erosione

Per il ventiquattresimo compleanno i Paladini Apuoversiliesi il 24 agosto allestiranno una mostra sullo sviluppo dell’erosione della spiaggia mettendo a confronto foto d’epoca e di oggi al bagno Europa dei Ronchi, uno dei punti più colpiti dal fenomeno. "Immagini dal 1900 a oggi – commenta la presidente Orietta Colacicco – dimostreranno lo scempio che si è prodotto a partire dagli anni ’30 del secolo scorso con la realizzazione del porto di Carrara, causa primaria del fenomeno, come dicono gli scienziati e l’autorità portuale stessa. Con inizio alle 19, “Tramonto al Bagno Europa” comprenderà oltre alla mostra, interventi di geologi come il professor Rosi e il professor Sarti che conoscono bene le problematiche della costa, ma anche quello ispirato del professor Pietro Ichino amante e testimone della spiaggia di questa terra da quando era bambino. Seguirà una cena a 40 euro. Necessario confermare entro oggi alla mail [email protected] o via sms a 3484559346.