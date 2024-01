Forte fermato a Pistoia. Corsanico, beffa finale

Domenica positiva per le versiliesi. Se è vero che il bilancio finale registra solo una vittoria, quella del sempre più convincente Massarosa sul campo dell’Atletico Carrara, d’altro canto a referto sono andate solo le sconfitte esterne di Corsanico e Capezzano mentre le altre, bene o male, hanno ottenuto risultati utili a muovere la classifica.

Prima categoria. Battuta d’arresto per il Forte dei Marmi 2015 che con lo 0-0 sul campo del C.Q.S. Pistoia perde il 2° posto. Punto che viene accettato positivamente in casa biancazzurra considerato anche il calcio di rigore neutralizzato da Giacomo Ceragioli ad inizio ripresa. Così il tecnico Luca Cagnoni: "Gara tiratissima con ritmi alti dal primo all’ultimo minuto, era difficile anche pensare di fare di più, ci prendiamo il punto e guardiamo avanti". Pesante sconfitta (e inattesa) per il Capezzano che viene travolto a sorpresa 4-0 dal Mulazzo e perde così la chance di allungare il buon inizio d’anno e avvicinare la zona playoff. "Non siamo scesi in campo, questa l’unica lettura e spiegazione possibile dell’accaduto" commenta il tecnico Riccardo Coli. Sconfitta di misura che lascia l’amaro in bocca quella del Corsanico che cede il passo nel finale al più esperto Romagnano. "Scoccia il risultato pure per le occasioni avute nel corso del match – dice Alfredo Casani – risultato bugiardo ma ripartiamo dalla prestazione, si sono intravisti miglioramenti".

Seconda categoria. Non smette di stupire il Massarosa di Mauritanio Misuri che in rimonta espugna la “Fossa dei Leoni“ e si porta al settimo posto, ad un tiro di schioppo dalla zona playoff. "Grande prova di carattere e super rimonta dei ragazzi che hanno interpretato benissimo la gara, adattandosi al clima, piedi per terra ma siamo soddisfatti". Positivo anche il sentimento in casa Sporting Camaiore per il pari strappato in inferiorità numerica al 90’ a Montignoso. "Molto bene, punto raggiunto con gran dedizione, impegno e sacrificio corale, un meritatissimo plauso al gruppo" dice il tecnico Palmerini. Qualche rimpianto in più invece in casa Lido di Camaiore per la rimonta subita dalla Filattierese che lascia i gialloblù in zona pericolo.

Carlo Andrea Brunini