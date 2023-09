FORTE DEI MARMI: Via Mascagni, Ripristinato Doppio Senso Viabilità

Da lunedì il tratto di via Mascagni tra via Provinciale e via Veneto tornerà ad essere a doppio senso, salvo durante gli orari di entrata e uscita da scuola, ove continuerà a vigere il senso unico. "In questi giorni abbiamo portato avanti un esperimento con l’obiettivo di semplificare la viabilità di quell’area – spiega il sindaco Bruno Murzi – abbiamo però constatato che affinché il senso unico in via Mascagni possa funzionare è necessario realizzare un “anello di circolazione” che preveda una viabilità nel senso unico opposto di via Ponchielli, tra via Duca D’Aosta e via XX Settembre. In questo modo – continua – la viabilità consentirà di raggiungere facilmente ogni punto, dal mercato comunale a piazza Marconi, senza ostacolare il raggiungimento di via Duca D’Aosta, come verificatosi in questi giorni. Ottenendo un senso di marcia univoco in due strade a lunga percorrenza come via Mascagni e via Ponchielli, riusciremo a incrementare ulteriormente la sicurezza stradale di una zona densamente trafficata. Per questo motivo continueremo a studiare la viabilità insieme agli uffici, valutando ogni possibile soluzione, compresa l’installazione di un nuovo semaforo".