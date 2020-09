Forte dei Marmi, 24 settembre 2020 - Sono stati resi noti quest'oggi i nomi dei vincitori del premio Satira politica di Forte dei Marmi, giunto quest'anno alla sua 48esima edizione, la cui cerimonia di consegna e' prevista per sabato 3 ottobre alla Capannina di Forte dei Marmi.

Il Premio per il giornalismo satirico va alla scrittrice Teresa Ciabatti; per la grafica ad Andrea Bozzo; per la stand up comedy a Michela Giraud; per la tv al programma "Battute" di Rai2; per il miglior personaggio ad Andrea Pennacchi per il Poiana, il leghista veneto tutto capannone, lavoro, schei e odio; per il web l'inesistente Comune di Bugliano, diventato famoso in tutta Italia per i suoi esilaranti profili social; il Premio per la canzone va a "Immigrato" di Checco Zalone, quello per il libro a Rocco Tanica e il suo "Lo sbiancamento dell'anima" (Mondadori). Uno speciale premio alla carriera va a Christian De Sica ed Enrico Vanzina.