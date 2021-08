Viareggio (Lucca), 17 agosto 2021 - La vacanza vestirà...con stile. Il re delle passerelle Giorgio Armani, ha infatti acquistato il bagno Isola a Forte dei Marmi, lanciandosi nell’ennesimo investimento in zona, dopo l’inconfondibile villa sul viale Morin che da decenni e’ suo punto di riferimento estivo e le boutique in centro. Ci sarebbe infatti il creatore dei tagli lineari e senza tempo dietro la cordata milanese Bagno Isola srl, nata appositamente per concludere la compravendita con la famiglia Baldini storica titolare dello stabilimento. Il piano di rilancio della struttura è già stato approvato alcuni mesi fa dal consiglio comunale: essenze mediterranee all’ingresso, una casa di guardianaggio e tre file di cabine nel tradizionale ’Forte dei Marmi style’ per un recupero che sarà completato per la stagione 2022.

Il coinvolgimento del signore della moda ha il sapore di un indubbio ritorno di immagine per la Versilia con il bagno Isola che potrebbe diventare un vero ‘gioiello’ dagli arredi di griffe. Nonostante le incertezze della Bolkestein gli stabilimenti rappresentano il nuovo ‘mattone’ su cui investire, con una virata ormai consolidata verso personaggi noti che subentrano a dinastie locali che cedono il passo. Il primo a crederci, nel 2000, fu Flavio Briatore con l’avventura modernissima del Twiga di Marina di Pietrasanta in pieno ‘afro-mood’ e l’inconfondibile giraffa simbolo di una logica più moderna di vivere la spiaggia: nell’originaria compagine societaria - oggi composta da Flavio Briatore e Daniela Santanché - c’erano Paolo Brosio e Marcello Lippi a puntare su quella che è stata la logica apripista dell’intrattenimento. Tra i nomi di spicco ecco la famiglia Barilla da un decennio proprietaria del bagno Piemonte; nell’estate 2016 ha fatto scalpore l’ingresso del cantante Andrea Bocelli nei panni di imprenditore balneare con il bagno Alpemare di Vittoria Apuana, quel piccolo paradiso di fronte alla sua villa, dotato di una piccola pineta e con le inconfondibili cabine azzurro Tiffany, che è diventato crocevia di vip e eventi lusso e dove la Bocelli family è presente, diventando un valore aggiunto non da poco per i tanti clienti internazionali che si contendono ogni anno la tenda per la stagione.

Il 2017 ha segnato l’arrivo di Alessia Berlusconi, figlia di Paolo e nipote del Cavaliere, al timone del bagno Alcione a Roma Imperiale, di cui ancora oggi si occupa direttamente. Nello stesso anno il magnate Oleg Tinkov, re della birra e proprietario di una squadra ciclistica, ha comprato il Minerva a due passi dal pontile: quello che attualmente è La Datcha beach, servizio spiaggia esclusivissimo con sole 12 tende per i clienti de La Datcha, il suo antistante resort da nababbi frutto di un investimento plurimilionario. Ultimo in ordine di tempo il progetto di rilancio dell’imprenditore di GoldBet (la società che poi ha venduto a 250 milioni di euro) Stefano Nesti che dei confinanti Maito’ e Orsa Maggiore ha creato un’unica anima balneare esclusivissima (con maxi scultura di Mitoraj che campeggia nella zona ristorante) destinata il prossimo anno a dotarsi anche di piscina.