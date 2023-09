FORTE DEI MARMI

Le Poste di via Idone riapriranno il 27 settembre. Saranno disponibili gli uffici di Vaiana e Vittoria Apuana aperti dalle 8.20 alle 13.45 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Nell’ufficio di Marina di Pietrasanta, che osserva lo stesso orario, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità