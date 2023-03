Forte Buoni spesa di nuovo disponibili

Ancora contributi per famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Sarà possibile presentare la domanda di buoni spesa fino al 27 marzo che dovrà pervenire al Comune, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.comune.fortedeimarmi.lu.it, allegando fotocopia del documento di identità, tramite pec all’indirizzo [email protected] o tramite consegna diretta. Per info: 0584-280287. I buoni spesa sono destinati a famiglie e a persone singole che abbiano: residenza nel Comune, trovarsi in situazione di difficoltà dovuta agli effetti economici-sociali derivanti dall’epidemia Covid-19, da indicare nel modulo di domanda, possedere un Isee ordinario in corso di validità non superiore a 12mila euro, possedere un patrimonio mobiliare non superiore a 6mila euro. Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di ammissione ai buoni spesa che dovranno essere utilizzati entro il 30 giugno per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per l’infanzia e beni di prima necessità per l’igiene della persona e della casa.