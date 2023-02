Fonio: "Su la coppa di champagne Ce n’è uno giusto per ogni carro"

Che bere a Carnevale? Cos’è più indicato per i fans dei carristi. La risposta arriva da Claudio Fonio, sommelier Ais e specialista dei vini spumanti, con l’abbinamento tra bollicine e carri del Carnevale, del quale è appassionatissimo (fa la maschera sul carro dei Lebigre). Ha scelto le etichette in base alle caratteristiche delle costruzioni. Ecco gli abbinamenti. Una storia fantastica di Jacopo Allegrucci: “Sicuramente L’Odyssée 319 di Olivier Bonville e Ferdinand Ruelle. La filosofia con cui è stato concepito questo champagne è caratterizzata da un punto di partenza che al termine del viaggio diventa punto di arrivo. Prodotto elegante ed equilibrato dotato di ottimo brio e longevità”. Pace armata di Alessandro Avanzini: “Opera cruda, di denuncia, proprio come lo champagne Quattuor della maison Drappier. Un blend in versione brut realizzato con quattro vitigni di cui tre dimenticati (Arbanne, Petit Meslier e Blanc Vrai), accompagnati dall’immancabile Chardonnay. Ottima mineralità e carattere deciso e persistente”. Carneval divino di Luca Bertozzi: “Un inno alla vita cui accosto il Brut Blanc de Blancs Apanage della maison Pommery. Profumi di fragranti fiori primaverili fanno da preludio ad una piacevole ed irruenta freschezza con gusto di agrumi e frutta fresca”. E ancora. Una macumba per dire basta! di...