Fondo Sismet per le imprese Domande bonus al via da fine mese

Al via la nuova operatività dello strumento Simest per favorire la competitività delle nostre aziende. Per le piccole e medie imprese e per le filiere produttive arriva un nuovo importante aiuto. Si tratta del fondo 394 per la internazionalizzazione delle imprese, con una nuova operatività finanziata con 4 miliardi di euro. La prima è il sostegno degli investimenti per la transizione ecologica e digitale e per il rafforzamento della solidità patrimoniale delle aziende con vocazione internazionale e anche per l’estensione dei benefici connessi alla misura alle imprese appartenenti alle filiere produttive votate all’export e a quelle impattate dai rincari dei costi energetici. Ci sono inoltre nelle nuove disposizioni dedicate alle aziende con interessi diretti in aree strategiche per il made in Italy. Ci sono inoltre nelle nuove disposizioni emanate novità rilevanti sul fronte delle linee di intervento agevolativo che salgono a: oltre le quattro esistenti (inserimento mercati, e-commerce, fiere eventi e temporary manager) ci sono transizione ecologica o digitale e certificazioni e consulenze in modo da sostenere la competitività internazionale delle imprese richiedenti. Si tratta di un provvedimento importante per aiutare le imprese innovative a vocazione esportatrice che esistono anche nella nostra area territoriale versiliese ( Marmo, Nautica).