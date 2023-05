Fondi Pnrr e transizione ecologica Opportunità per organismi culturali

L’incentivo ‘transizione ecologica organismi culturali e creativi’ (TOCC) promuove l’innovazione anche in termini di economia circolare e orienta il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente e del clima. La misura è promossa dal ministero della cultura ed è gentita da ‘Invitalia’. Sono previsti contributi a fondo perduto per progetti di innovazione ed ecocompatibili (basso impatto ambientale, efficienza energetica, riciclo prodotti ecc). Il contributo può arrivare all’80% della spesa fino ad un importo massimo di 75.000 euro. Gli interventi sono finalizzati a realizzazione di attività, progetti o prodotti improntati all’eco-design e sostenibilità finalizzati alla sensibilizzazione pubblica verso le tematiche ambientali; strumenti e soluzioni per la realizzazione di eventi e azioni di pianificazione strategica compresi programmi di efficienza energetica; realizzazione di prodotti culturali finalizzati alla sensibilizzazione del rispetto ambientale; realizzazione di attivita’ di sviluppo e sperimentale finalizzate al recupero, riuso e riciclo dei prodotti. Possono presentare domanda di finanziamento: le micro e piccole imprese comprese le cooperative; le associazioni riconosciute o meno comprese le fondazioni. Le organizzazioni no profit e gli Enti del terzo settore.