Fondazione Versiliana Bilancio ancora in attivo

Come anticipato la scorsa settimana dal nostro giornale, la Fondazione Versiliana ha chiuso il bilancio in utile per il quarto esercizio consecutivo. La conferma arriva a suon di numeri, ossia quelli del consuntivo 2022 approvati dal Consiglio di gestione, i quali hanno certificato un margine attivo di 76mila euro e un patrimonio che sfiora quota 300mila euro. Non solo: in sinergia col Cdg precedente, la Fondazione ha recuperato in 8 anni circa 2 milioni di euro, risanando il patrimonio passivo accumulato in precedenza e consegnando conti risanati e in buona salute.

"Riteniamo – dice il presidente Alfredo Benedetti – di aver svolto con diligenza il nostro incarico. Il merito va condiviso con tanti soggetti: dai consiglieri al sindaco Alberto Giovannetti, dal nostro consulente artistico Massimo Martini a chi storicamente ci sostiene con contributi economici quali la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Regione, gli sponsor e il nostro collegio sindacale, i consulenti, il personale dipendente e i fornitori. Importantissimo il contributo straordinario di 300mila euro pervenuto dal ministero della cultura grazie all’impegno del senatore Massimo Mallegni che ci ha consentito di liberare risorse poi investite in migliorie ordinarie e straordinarie". Tra le opere citate da Benedetti c’è soprattutto l’ampliamento del teatro all’aperto, che oggi conta 2mila posti a sedere, corredato di nuove poltroncine, nuovi tendaggi per le quinte, nuovi arlecchino, mantovana, sipario e un nuovo tavolato per il palco.