Fondazione Veronesi Finanzia borsa di studio

Trentatremila euro: è la somma raccolta lo scorso anno dalla delegazione viareggina della fondazione Umberto Veronesi: la cifra andrà sotto forma di borsa di ricerca al fiorentino Giacomo Biagiotti. Classe 1988, laureato in Chimica all’Università degli Studi di Firenze, è al momento ricercatore alla stessa università in Scienze Chimiche. Biagiotti verrà premiato oggi alle 11 nell’aula magna dell’Università Statale di Milano durante l’annuale cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica della Fondazione. Il progetto mira a valutare l’utilizzo di un nanomateriale per veicolare in maniera mirata composti radio-sensibilizzanti, così da aumentare l’effetto della radioterapia in tumori al seno triplo negativi. Biagiotti ha partecipato al bando pubblico e il suo progetto è annuale (2023). "Per la nostra delegazione la soddisfazione di finanziare un ricercatore rappresenta la traduzione di una speranza in un impegno, di un sogno di guarigione in una concreta possibilità", afferma Marina Gridelli, responsabile della delegazione di Viareggio. La radioterapia è uno degli approcci terapeutici più utilizzati per il trattamento dei tumori solidi come il carcinoma al seno triplo negativo, sebbene siano presenti alcuni effetti collaterali come i danni delle radiazioni ai tessuti sani e l’insorgenza di radio-resistenza. Per mitigare questi problemi, sono stati sviluppati i radio-sensibilizzanti, ovvero composti capaci di aumentare la sensibilità del tumore alle radiazioni, accelerando i danni causati dalle radiazioni e rallentando i processi di sopravvivenza delle cellule maligne. Il finanziamento a Biagiotti è stato possibile grazie all’impegno della delegazione viareggina composta da Marina Gridelli, Carla Dini, Susanna Fontana, Gianna Genovesi, Gabriella Marzaduri, Lucia Minutini, Milena Modigliani, Manola Neri, Giovanna Pieroni, Roberta Ranucci e Alessandra Zaltieri, oltre alle aziende e realtà commerciali del territorio. Chi fosse interessato a mettersi in contatto con la delegazione di Viareggio della Fondazione può scrivere a [email protected] Nata nel 2003 per volontà del professor Umberto Veronesi, la Fondazione promuove il progresso scientifico, su due binari: finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza e divulgazione scientifica.

A.G.