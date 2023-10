Fondazione Mitoraj. Schmidt entra nel Cda

Nomina di prestigio all’interno della Fondazione Museo Mitoraj, dove fa il suo ingresso il direttore delle gallerie degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt. La scelta è stata fatta dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e rafforza il legame non solo tra Mitoraj e Firenze, basti pensare al “Tindaro screpolato“ in bronzo esposto dal ’99 nel giardino di Boboli e di recente donato al futuro museo di Pietrasanta, ma anche tra gli Uffizi e la Piccola Atene, vedi la collaborazione in occasione della mostra “Lo sguardo e l’idea” allestita al Sant’Agostino.

"Mitoraj è stato uno dei massimi scultori a livello mondiale a cavallo tra il XX e XXI secolo. Nelle nuove sale degli autoritratti degli Uffizi – ricorda Schmidt, laureato all’università di Heidelberg e considerato uno dei massimi esperti di scultura europea rinascimentale e barocca – è esposto il suo autoritratto in bronzo, mentre in cima alla collina del giardino di Boboli troneggia la monumentale testa di ’Tindaro screpolato’. Mitoraj aveva una visione tutta sua della tradizione classica che mi impegno a promuovere attraverso il lavoro nel Cda della Fondazione". Entusiasta il presidente della Fondazione Mitoraj Jean-Paul Sabatié: "Il conferimento di questo incarico a una personalità di così alto livello mostra il forte interesse del ministero per Pietrasanta e il futuro museo". E così pure il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti: "La mostra con gli Uffizi registrò ben 17mila visitatori, tra l’altro in bassa stagione: saperlo di nuovo al nostro fianco è un grandissimo onore, una sicurezza e un altrettanto grande piacere". A breve, infine, sarà lanciato il bando per la scelta del nuovo direttore del museo, fondamentale per l’allestimento della struttura di via Oberdan.