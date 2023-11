Folla per San Martino. La fiera termina oggi con i sapori d’autunno

Il bel sole di ieri ha salutato l’avvio della tradizionale fiera di San Mattino, con la due-giorni dedicata al patrono della città che proseguirà ancora fino a stasera. Una partenza beneaugurante vista la presenza di tante persone attirate da articoli di ogni tipo. Gli oltre trenta banchi, pieni di prodotti e sapori d’autunno e allestiti in piazza Duomo e in piazza Carducci, accoglieranno i visitatori dalle 8 alle 20 insieme agli altri appuntamenti collaterali promossi dal Comune. Stamani alle 11, in particolare, al teatro comunale “Galeotti” si terrà un evento speciale, a ingresso libero, legato al festival internazionale “Pietrasanta in concerto” con l’esibizione di Michael Guttman, violinista belga nonché ideatore e direttore del festival, sul palco insieme a Chiara Morandi e Sara Zeneli, accompagnati da EstrOrchestra. Inoltre tutti i musei cittadini e le mostre resteranno aperte e fino a stasera, infine, tredici ristoranti (da Valdicastello a Marina di Pietrasanta) proporranno lo speciale “Menù di San Martino”.