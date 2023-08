Folla a Ponterosso Celebrato il patrono

Folla a Ponterosso per la festa di San Bartolomeo curata dalla parrocchia e dal comitato “Ponterosso nel cuore” col patrocinio del Comune. Il corteo (nella foto) ha percorso le vie interne, impreziosite dagli abitanti con tanti lumini. Dietro alla statua di San Bartolomeo apostolo, trasportata su un antico carro trainato da cavalli, c’erano fedeli, figuranti in abiti d’epoca, gli assessori Matteo Marcucci e Andrea Cosci e la Filarmonica di Capezzano Monte. "Ringraziamo il parroco don Alessandro, il vicario – scrive il comitato – e il Comune, dal capo gabinetto Marchetti fino a Marcucci e Cosci, che si è prodigato per la sicurezza nonostante le difficoltà del percorso".