Fognatura bianca a Vittoria Apuana. Stop allagamenti con i lavori

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione di nuovi tratti di fognatura bianca a Vittoria Apuana, un intervento fondamentale per migliorare il sistema di drenaggio e ridurre i problemi di allagamento in caso di piogge intense che da anni rappresentavano una forte criticità nel quartiere.

Le strade interessate dal cantiere sono via Donati, via Picasso e via Volta. In particolare, su via Donati si conclude un progetto avviato negli anni scorsi, che ha già visto la realizzazione di un primo tratto di fognatura bianca con la necessità di essere poi completato. Un intervento che si inserisce in un piano più ampio di miglioramento della rete idrica del territorio. "Questi lavori ci permettono di risolvere ulteriori criticità legate agli allagamenti stradali durante le forti piogge, completando altri tratti fondamentali della fognatura bianca a Vittoria Apuana", dichiara l’amministrazione comunale, evidenziando l’impegno per la sicurezza e il benessere dei cittadini.