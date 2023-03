Foffo: "Un libro con le ricette dell’età dell’oro"

La cucina tradizionale "tira" ancora tra la gente comune? A giudicare dai 12.475 iscritti in poco più di un anno al gruppo "La cucina viareggina", su Facebook, pare proprio di sì. Anima e creatore del gruppo è Foffo Martinelli, imprenditore, mattatore e cultore della viaregginità. "Mi è venuta l’intuizione di creare un gruppo per ridere, che però fosse utile e con delle regole di educazione chiare – racconta – e ho buttato dentro pure un po’ di viaregginismo per rinverdire le nostre tradizioni".

Il successo è stato immediato ed enorme, al punto che è maturata l’idea di scrivere un libro con le ricette pubblicate dagli utenti. "Avevo detto che arrivato a 10mila iscritti avrei iniziato a lavorarci. Ci sarebbe piaciuto anche ritrovarci tutti insieme per una foto dall’alto in piazza Mazzini. O ancora meglio, imbandire una bella tavolata dal Molo al Principe: un porta e mangia, in cui ognuno avrebbe cucinato qualcosa da dividere con gli altri. L’idea di condividere la passione per la cucina – continua Martinelli – è piaciuta così tanto che si sono iscritte anche persone di Livorno, Pisa, Lucca. Pure Milano. Ha attecchito perché è semplice, pulito, senza pubblicità. È chiaro che a volte ci sono ricette che c’è da vergogarsi a guardarle – scherza – ma è una maniera pulita di socializzare e un modo per tramandare le nostre tradizioni: senza pretese, e soprattutto senza i grandi chef. La nostra immagine è un Burlamacco che regge un mestolo e un piatto di muscoli".

È stata ribattezzata "la cucina de noaltri", e le ricette delle mamme e delle nonne, che arrivano dai primi del Novecento, sono condite con aneddoti dalle cucine d’un tempo, foto d’epoca, poesie, sketch di vecchie canzonette... "Un ritrovarsi tra viareggini – spiega ancora Martinelli –, partito per scherzo, che su un social pieno di roba inutile ha fatto il botto. Ed è stato utile: ho insegnato a levare la polpa delle cicale senza spaccarsi le mani (usa il mattarello; ndr) e la ricetta degli ’Spaghetti alla Foffo’ risottati nella tegama, pardon la teglia da lasagne".

DanMan