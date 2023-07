Focette Il Consorzio di bonifica mette in sicurezza il canale Bagno

Garantire la sicurezza idrogeologica di una vasta area tra Focette e Lido di Camaiore, vicino all’ospedale “Versilia“. È questo l’obiettivo dell’intervento di messa in sicurezza del canale Bagno, a Focette, disposto dal Consorzio di bonifica con partenza dei lavori in autunno. L’intervento, per il quale il consorzio beneficerà di un finanziamento contro il dissesto idrogeologico da 520mila euro assegnato dallo Stato alla Regione, prevede che gli argini siano alzati di 3,5 metri lungo un tratto di 320 metri. Argini che saranno rinforzati e rialzati per adeguare il corso d’acqua alla portata duecentennale. La zona è quella compresa tra via Arginvecchio, via Macchia Monteggiorini e via del Padule, nodo idraulico che riceve le acque alte dei canali Bagno, Teso, Baccatoio e tutte le acque basse delle campagne di Pietrasanta e Lido di Camaiore.