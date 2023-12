Flash mob artistico in piazza. Show di danza attorno all’Anguria

Un suggestivo flash mob artistico attorno alla scultura di Julio Larraz "Valle Marineris" in piazza Mazzini. Sabato alle 16,30 danza e creatività si coniugheranno in una performance che vedrà protagoniste le allieve della scuola JM Academy di Viareggio.

L’iniziativa – promossa dalla galleria d’arte Federico Contini –

proporrà coreografie di contemporaneo e hip hop di ballerine da 6 a 20 anni che condurranno gli spettatori in una dimensione universale e quasi aliena, attingendo dal significato intrinseco dell’opera di Larraz, comunemente denominata L’Anguria, che in realtà rappresenta una porzione del pianeta Marte. "Abbiamo pensato ad una performance decisamente ’extraterrestre’ – illustra Jessica Mugnai titolare di JM Academy a Bicchio – dove le allieve interagiranno con l’opera di piazza Mazzini in una serie di coreografie che ci auguriamo possano regalare un mezz’ora di grande intensità"