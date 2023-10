Flagellati dal maltempo. Crolla un ponteggio. Pino cade sul Laghetto. Allagamenti ovunque

Diluvio e vento sono bastati a fare di nuovo danni da Viareggio a Stazzema, in un territorio quanto mai fragile. Al di là dei consueti allagamenti stradali, tra caditoie intasate e quella che ormai fa moda chiamare bomba d’acqua, in città ci sono stati due crolli per fortuna senza vittime. In Darsena il fortunale ha abbattuto un ponteggio di muratori in allestimento al Cantiere Picchiotti, per manutenzione della facciata. Il vento ha sollevato la copertura che poi è crollata coi tubolari, ma non c’erano persone al lavoro. Stessa fortuna al Laghetto dei cigni in Pineta di Ponente, dove un grosso pino è stramazzato sulla recinzione lasciando illesi gli anatidi. Acqua alta anche sui viali a mare, e nelle adiacenze come via Mazzini, dove la pioggia violenta e il turbine ventoso hanno sorpreso tanti passanti, mentre le auto sollevavano le consuete ondate.

Un altro albero s’è abbattuto su via Lavacchino che sale alle Selve di Pontestazzemese. È intervenuto il Comune quando già i residenti avevano iniziato a tagliare il tronco. Allagamenti stradali anche a Camaiore in via Gusceri, nel tratto che porta a Casoli. A Pietrasanta smottamenti in collina; allagati il sottopasso pedonale della stazione e il sottopasso Avis. Più gravi quelli nel Comune di Massarosa, da Bozzano a via di Chiatri sopra Massaciuccoli. Qua si sono allagate anche delle abitazioni: si calcola che siano caduti rapidamente 20 mm di pioggia, che ha innalzato la pressione nelle fogne provocando anche una violenta risalita di liquido fangoso.

Intanto la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo per pioggia e mareggiate (quella arancione era fissata fino alla mezzanotte di ieri). È allerta gialla, con minore rischio, per le precipitazioni fino alle 14 di oggi, con possibili esondazioni dei fossi del reticolo principale. Fino alle 7 invece allerta gialla per mareggiate.