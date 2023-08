Fiumetto, buio e pericoli "È a rischio abbandono"

Poco vissuta, illuminazione carente, alta velocità lungo le strade. Sono alcuni abitanti di Fiumetto ad aver fornito il quadro della frazione alla capogruppo Pd Irene Tarabella, che invoca interventi prima che la situazioni peggiori ulteriormente. "Siamo ormai a metà stagione – scrive – e la situazione in cui versa Fiumetto, un tempo fiore all’occhiello della Marina, è avvilente. Dalla scarsa illuminazione all’assenza quasi totale, specie nei feriali, di persone. Forse la causa sono i lavori fatti fino a pochi giorni fa, o è complice il fatto che i negozi sono via via scomparsi lasciando spazio ad appartamenti, trasformando Fiumetto in un quartiere dormitorio. In più l’assenza dei vigili urbani che facciano controlli, dovuta allo scarso organico, fa sì che la pista ciclabile sia teatro di parcheggi selvaggi. Ci segnalano anche l’alta velocità delle auto e la scarsa visibilità tra via Carducci e via Colombo. L’amministrazione collabori per impedire che la frazione muoia anche in estate e che qualcuno si faccia male".