"Firmiamo l’appello per piazza Cavour"

Anche Confcommercio Viareggio sostiene la raccolta di firme lanciata da un gruppo di commercianti, cittadini e professionisti preoccupati per le sorti del centro cittadino e in modo particolare dell’area del Piazzone. "La nostra associazione – afferma il presidente Piero Bertolani – si è schierata da subito e con convinzione a sostegno del progetto di rilancio del mercato, lanciato a suo tempo dall’amministrazione comunale. Progetto che però, per varie ragioni, è ancora oggi fermo al palo. Nel frattempo però le attività commerciali della zona continuano a chiudere una dopo l’altra. L’area si sta desertificando, in un crescente clima di insicurezza e degrado che preoccupa molto residenti e tutti coloro che, a vario titolo, nel centro cittadino lavorano". "Per questa ragione – chiude Bertolani – esprimiamo il nostro appoggio a questa iniziativa nata spontaneamente fra abitanti e commercianti, invitando l’amministrazione ad accogliere con spirito costruttivo la richiesta d’aiuto proveniente dai cittadini, procedendo al più presto con l’operazione di rilancio di un’area – chiave per lo sviluppo economico e sociale della città".