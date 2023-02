Fiori versiliesi per tutti gli ospiti

Fiori versiliesi per il bouquet dei super ospiti del Carnevale di Viareggio. E’ stata rinnovata la collaborazione tra Coldiretti e Fondazione Carnevale. Per il colorato bouquet di fiori destinato tra gli altri a Miss Italia Lavinia Abate, i maestri fiorai hanno selezionato varietà Made in Versilia, “fresche” e di stagione come le gerbere, il ranuncolo e l’anemone coltivato nelle serre della Versilia per esaltare il forte legame tra la kermesse di Carnevale più bella e spettacolare d’Italia e le aziende florovivaistiche del territorio. "Fiori e Carnevale vanno a braccetto. E chissà che un giorno qualche maestro carrista deciderà di dedicare un suo carro al tema dei fiori. Sarebbe molto bello. – spiega Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – Per il florovivaismo il Carnevale è una vetrina importante, prestigiosa e di grande fascino".